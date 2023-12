Bally's Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Bally's-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 14,85 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,69 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,55 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die letzten 50 Tage bei 10,45 USD, was einen Abstand von +21,44 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Bally's in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein abnehmendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird Bally's in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bally's liegt bei 33,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Bally's-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 21,5 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 69,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Bally's insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

