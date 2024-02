Zacd Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zacd. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 49,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass Zacd momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,22, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit wird Zacd insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zacd thematisiert. Auf Basis dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Zacd derzeit bei 0,04 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,038 HKD lag und somit einen Abstand von -5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,03 HKD, was einer aktuellen Differenz von +26,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Zacd im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,45 Prozent erzielt, was 31,28 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (-14,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -13,56 Prozent, und Zacd liegt aktuell 31,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.