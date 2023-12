Zacatecas Silver Registered-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zacatecas Silver war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien dominierten positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Zacatecas Silver daher positiv bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Zacatecas Silver-Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,3 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,125 CAD liegt, was einer Abweichung von -58,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,14 CAD unter dem aktuellen Wert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zacatecas Silver liegt bei 60, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,61 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung.

In Bezug auf die weichen Faktoren zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wenig Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von Zacatecas Silver führt.