Zacatecas Silver Registered Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Zacatecas Silver-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,28 CAD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,12 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -57,14 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gemäß der technischen Analyse. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,14 CAD liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich in den vergangenen Monaten ein, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was darauf hindeutet, dass es aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 80, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,52, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Schlecht"-Bewertung der Zacatecas Silver-Aktie führt.