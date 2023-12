Zacatecas Silver Registered Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zacatecas Silver war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass es insgesamt acht positive und ein negativer Tag gab. An fünf Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zacatecas Silver daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, was die Anlegerstimmung betrifft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zacatecas Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,31 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,12 CAD weicht somit um -61,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,15 CAD weist mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 0,12 CAD eine Abweichung von -20 Prozent auf. Auch hier erhält die Zacatecas Silver-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Zacatecas Silver nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher wird Zacatecas Silver insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zacatecas Silver-Aktie hat einen Wert von 64, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 56,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zacatecas Silver.