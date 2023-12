Z HoldingsADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Ly bei 6,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Ly in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen rund um Ly in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, die Aktie von Ly sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Ly zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Ly-Aktie ein Durchschnitt von 373,8 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 474 JPY, was einem Unterschied von +26,81 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 394,47 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+20,16 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Ly insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.