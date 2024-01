Z HoldingsADR Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ly-Aktie zeigt einen Wert von 79 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 37,8 und deutet somit weder Überkaufung noch -verkauf an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Diskussionen über Ly in sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Ly wird ebenfalls als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigen.

In der technischen Analyse wird die Ly-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis positiv bewertet, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.