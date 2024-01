ZW Data Action Technologies Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zw Data Action-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral (Wert: 50), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Zw Data Action festgestellt werden. Dies wird aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten mit "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Zusammenfassend erhält Zw Data Action daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Zw Data Action-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage 30 Prozent unter dem Durchschnitt lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,93 USD (-9,68 Prozent Unterschied) eine negative Tendenz, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich damit für die Zw Data Action-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der Analyse des RSI, des Sentiments, der Diskussionen in den sozialen Medien und der charttechnischen Analyse.