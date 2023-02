ZTE stellt UniSite-Lösung und -Produktserie für alle Szenarien auf dem MWC 2023 vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Unterstützt Betreiber beim Aufbau eines extrem einfachen, hocheffizienten und kollaborierenden 5G-Netzes, das alle Bänder umfasst- Unterstützt Betreiber beim Aufbau eines ultimativen 5G-Netzes mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten, um die digitale Wirtschaft zu fördernZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, seine 5G-UniSite-Lösung für alle Szenarien und eine Reihe branchenführender innovativer Produkte vorgestellt, die Betreibern dabei helfen sollen, ein zukunftsorientiertes 5G-Netz aufzubauen, das extrem einfach und hocheffizient ist und mit allen Bändern zusammenarbeitet.- Einzigartiges 12TR Tri-Sektor-Ultra-Breitband-Funkgerät (UBR) für einfachste StandortlösungWährend die weltweite 5G-Kommerzialisierung auf die Überholspur kommt, beschleunigen die bestehenden FDD-Bänder die Entwicklung zu 5G. Der Faktor der stark fragmentierten Spektren hat jedoch viele Herausforderungen mit sich gebracht, wie z. B. eine große Anzahl von Funkgeräten, begrenzter Platz in den Sendemasten und hohe Betriebs- und Wartungskosten.Das 12TR UBR von ZTE ist einzigartig in der Branche, da es 1,8 GHz und 2,1 GHz und Tri-Sektor in einer Box mit 12×120 W ultrahoher Ausgangsleistung integriert, was sowohl die Erfahrungen mit bestehenden RATs als auch die Entwicklung zu 5G garantiert.Für das 12TR UBR, das mit dem Niederfrequenz-Tri-Sektor 6TR UBR zusammenarbeitet, sind nur zwei Funkeinheiten ausreichend, um 5 FDD-Bänder zu unterstützen, was die Standortlösung erheblich vereinfacht. Verglichen mit der herkömmlichen Lösung kann der Energieverbrauch um 30 % reduziert werden. Darüber hinaus können die vorhandenen Antennen, Stromversorgungsmodule, Batterien und andere Infrastrukturen so weit wie möglich wiederverwendet werden, was die Gesamtbetriebskosten weiter senkt.- Serielles Hochleistungs-UBR für RAN-SharingIn der 5G-Ära ist die gemeinsame Nutzung des Funkzugangsnetzes (RAN) für immer mehr Betreiber die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die seriellen UBR-Produkte von ZTE erfüllen die Anforderungen an Multiband, hohe Leistung und einfache Implementierung bei der gemeinsamen Nutzung von RAN.Die seriellen UBR-Produkte unterstützen Kombinationen aus mehreren Frequenzbändern im Sub-3 GHz- und Sub-1 GHz-Bereich sowie unterschiedliche Sendeleistungen von 4×120 W bis 4×180 W. Außerdem können die Leistungsressourcen bei Bedarf auf verschiedene Frequenzbänder aufgeteilt werden.Unter diesen Produkten bietet der 1,8 GHz + 2,1 GHz + 2,6 GHz Tri-Band UBR die branchenweit größte Sendeleistung von 4×180 W und unterstützt flexibel die gemeinsame Nutzung von RAN durch mehrere Betreiber, während das branchenweit einzigartige 900 MHz + 1,8 GHz + 2,1 GHz Tri-Band UBR die drei am häufigsten genutzten FDD-Bänder integriert und so den geringsten Platzbedarf im Turm erreicht.- 128TR extrem große Antennengruppe AAU für eine zukünftige sehr hohe KapazitätFür den zukünftigen Bedarf an extrem hoher Kapazität in dichten Städten hat ZTE ein extrem großes Antennen-Array AAU im Sub-6GHz-Band auf den Markt gebracht, bei dem die Anzahl der Transceiver-Kanäle von den traditionellen 64TR auf 128TR verdoppelt und die Anzahl der zugehörigen Antennenelemente von 192 auf 384 verdoppelt wurde, um eine bessere Abdeckung und höhere Kapazität zu erreichen.Dank der innovativen Architektur und des Algorithmus kann der 128TR AAU die Abdeckung in dichten Städten um 3 dB verbessern und, was noch wichtiger ist, 32 Downlink-Datenströme und 24 Uplink-Datenströme übertragen. Daher kann der Spitzendurchsatz in der Zelle bis zu 10 Gbps erreichen, und auch der durchschnittliche Durchsatz in der Zelle und die Benutzerfreundlichkeit können erheblich verbessert werden.- mmWave AAU mit extrem großer Bandbreite und MiCell für weitere SzenarienFür Verkehrshotspots, drahtlosen Standort-Backhaul, Unternehmen oder Haushalte mit festem drahtlosen Zugang (FWA) hat ZTE einen mmWave 8T8R AAU mit 1,6 GHz ultragroßer Bandbreite auf den Markt gebracht, der einen Spitzendurchsatz von bis zu 25 Gbit/s erreicht. Darüber hinaus kann dieses Produkt flexibel in zwei 4T4R-Zellen aufgeteilt werden, was mehr zusätzliche Anwendungen am selben Standort ermöglicht.MiCell, die innovative verteilte mmWave-Mikrozellenlösung von ZTE, kann einen Durchsatz von 4 Gbit/s pro RF-Kopf erreichen. Diese Lösung kann den extrem hohen Datenverkehr in Stadien, auf Messen, in Verkehrsknotenpunkten und an anderen Orten bewältigen und lässt sich flexibel an die verschiedenen Anwendungsanforderungen von extrem hoher Kapazität, geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit in B2B-Szenarien wie Smart Factories anpassen.Durch das innovative Architekturdesign von MiCell werden die Zwischenfrequenzmodule (IF) von den RF-Köpfen zur BBU verlagert, um ein IF-Ressourcen-Pooling zu erreichen, das von allen RF-Köpfen dynamisch gemeinsam genutzt werden kann. Diese Architektur minimiert die Komplexität des RF-Head und macht ihn viel kleiner und leichter, und auch der Stromverbrauch kann erheblich reduziert werden. Dank der oben genannten Innovationen ermöglicht MiCell eine flexible und effiziente Bereitstellung und eine reibungslose Erweiterung der Abdeckung nach Bedarf.- iEasylink-Multiband-Backhaul und MBS zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und ReichweiteAls neues Mitglied der iEasylink-Mikrowellenlösung hat ZTE das ultrakompakte Multi-Band-Gerät (1×E-Band und 4×Normalband) NR9961 und die Multi-Band-Antenne (3 Bänder in einem) mit Millimeter Beam Stabilization (MBS) auf den Markt gebracht. Diese Lösung bietet eine viel zuverlässigere 10-Gbps-Verbindung mit einfachster Hardware und vereinfacht die Installation und Antennenausrichtung um 67 %. Im Vergleich zu herkömmlichen Antennen kann MBS die Reichweite von E-Band-Verbindungen um bis zu 50 % verbessern. Darüber hinaus wird für die modulare IDU der Serie NR9000 auch eine Modemkarte mit 4 IF-Schnittstellen erhältlich sein, die den Stromverbrauch um 50 % senken und die Auslastung des Racks erhöhen kann.Mit der Entwicklung des 5G-Systems wird es mehr Verbindungen und Dienste geben, die von 5G übertragen werden und die Netzentwicklung kontinuierlich vorantreiben. ZTEs UniSite-Lösung für alle Szenarien hilft Betreibern beim Aufbau eines ultimativen 5G-Netzwerks mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten, um die digitale Wirtschaft zu fördern.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cnPresseanfragen:ZTE Corporation CommunicationsE-Mail: ZTE.press.release@zte.com.cnView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-stellt-unisite-losung-und--produktserie-fur-alle-szenarien-auf-dem-mwc-2023-vor-301758158.htmlOriginal-Content von: ZTE Corporation, übermittelt durch news aktuell