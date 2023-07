ZTE 8K STB liefert außergewöhnliche immersive Bilderlebnisse

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Vor kurzem hat die gemeinsame Entwicklung der 8K Ultra HD-Branche bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Zwischen ihnen haben 8K Ultra HD-Videodienste die Führung übernommen. Dank der außergewöhnlichen Dekodierungsfähigkeiten der 8K-Set-Top-Boxen können die Zuschauer immersive Bilderlebnisse genießen und atemberaubende 8K Ultra-HD-Events und spektakuläre Shows erleben. Darüber hinaus erleichtern diese Dienste nicht nur die Aktualisierung der Videoangebote von Telekommunikationsbetreibern, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle beim Ausbau von Gigabit-Netzwerkdiensten.Im Januar 2023 stellte ZTE stolz seinen mit Spannung erwarteten kommerziellen 8K STB (Set-Top-Box) vor und setzte damit einen bedeutenden Meilenstein in der Branche. Dieses hochmoderne Gerät verfügt über 8K ultra-klare Dekodierungsfunktionen und unterstützt fortschrittliche Bildtechnologien mit hohem Dynamikbereich, einschließlich HDR10 und darüber hinaus. Als Ergebnis ermöglicht es multidimensionale Videoinnovationen wie Mehrwinkelansichten, 8K Virtual Reality und Freiwinkelperspektiven. Das Publikum wird ein außergewöhnliches Eintauchen erfahren, das die Grenzen traditioneller Bilderlebnisse überschreitet.Darüber hinaus ist die robuste Rechenleistung der KI des Geräts ein Game-Changer. Da 8K-Inhalte knapp sind, können Benutzer KI-gestützte Superauflösung genießen, indem sie das volle Potenzial von KI-Funktionen nutzen, die eine verbesserte Videoqualität für klassische Filme liefern und sie in atemberaubendem Ultra-HD wiederbeleben können. Dieser Durchbruch hilft Telekommunikationsbetreibern nicht nur bei der Monetarisierung von Inhalten und der Steigerung der Einnahmen aus Videodiensten, sondern eröffnet auch eine Anzahl an Möglichkeiten. Durch die Nutzung der KI-Rechenleistung in Verbindung mit Kameras und die Integration von sprachlichen und visuellen KI-Technologien ermöglicht das Gerät eine Vielzahl innovativer Heimanwendungen. Benutzer können an KI-gestützten Fitness- und Tanzerlebnissen teilnehmen, interaktive Spielerlebnisse durchlaufen, von interaktiver Bildung profitieren, nahtlos mit Familienmitgliedern kommunizieren und sogar Fernbetreuung erhalten.In China hat die durchgängige 8K-Lösung von ZTE bereits ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt und es dem Betreiber erfolgreich ermöglicht, landesweite 8K-IPTV-Dienste einzuführen. ZTE weitet nun seinen Einfluss auf internationale Märkte aus. Durch die Unterstützung großer Telekommunikationsanbieter weltweit zielt das Unternehmen darauf ab, die Video-Benutzererfahrung zu verbessern, Videoinnovationen zu fördern und letztendlich den Umsatz mit Videodiensten zu steigern. Das Ziel von ZTE ist es, die Art und Weise, wie wir Videoinhalte wahrnehmen und mit ihnen interagieren, neu zu gestalten und neue Maßstäbe für die Zukunft zu setzen.Über ZTEMedienanfragen:ZTE CorporationKommunikationenE-Mail: ZTE.press.release@zte.com.cnZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cnView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-8k-stb-liefert-auWergewohnliche-immersive-bilderlebnisse-301882938.htmlOriginal-Content von: ZTE Corporation, übermittelt durch news aktuell