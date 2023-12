ZTEH Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "ZTE":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Zte derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 33,78 CNH, während der Kurs der Aktie bei 26,68 CNH um -21,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 27,6 CNH, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zte ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse zeigt 6 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Gut".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Zte über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt ebenfalls als "Gut" ausfällt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zte 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" als neutral einzustufen ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.