ZTEH Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Zte-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,26 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Zte-Aktie mit 29,57 CNH derzeit um +18,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was als kurzfristig positiv bewertet wird. Allerdings liegt die Distanz zum GD200 bei -6,25 Prozent, was eine negative langfristige Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Zte liegt derzeit bei 26,4 Punkten, was auf eine Überbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Auf der anderen Seite liegt der 25-Tage-RSI bei 33,86, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammenfassend wird Zte in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Zte-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -4,07 Prozent gezeigt, während der Sektor "Informationstechnologie" eine ähnliche Rendite erzielte. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.