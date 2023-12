ZTEH Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "ZTE":

Die chinesische Firma Zte weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,19 % aus, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % im Bereich "Kommunikationsausrüstung". Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung der ausgeschütteten Dividende als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Zte im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,57 Prozent erzielen, was 11,08 Prozent über dem Durchschnitt (12,49 Prozent) im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 17,47 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt Zte aktuell 6,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zte beträgt 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger bei Zte in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

