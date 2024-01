ZTEH Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "ZTE":

Der Aktienkurs des Unternehmens ZTE verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,71 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt um 18,78 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,06 Prozent für ZTE führt. Der gesamte Sektor "Informationstechnologie" erzielte eine mittlere Rendite von 12,16 Prozent im letzten Jahr, wobei ZTE um 8,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die ZTE-Aktie derzeit mit einem Wert von 75,09 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die ZTE-Aktie überwiegend negativ sind. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen, basierend auf fünf Handelssignalen, von denen keines als gut eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionen um die ZTE-Aktie erhöht ist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für ZTE ein Gesamtwert von "Gut".

Basierend auf den verschiedenen Bewertungen und Einschätzungen ist die ZTE-Aktie insgesamt als "Schlecht" einzustufen, sowohl in Bezug auf den Branchenvergleich, den RSI, die Anlegerstimmung und das Sentiment im Netz.