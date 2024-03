ZTEH Aktie: Abwarten

Der Relative Stärke Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Zte-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 32,84 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Zte-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Zte-Aktie eine Rendite von -5,9 Prozent erzielt, was um mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,34 Prozent aufweist, schneidet Zte mit 5,44 Prozent besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Zte-Aktie notiert derzeit bei 29,16 CNH, was +15,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, und daher zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund der Distanz zum GD200 (-7,4 Prozent) als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zte-Aktie liegt mit einem Wert von 15,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommunikationsausrüstung". Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.