ZPMC veröffentlicht ersten ESG-Bericht und verbessert und optimiert das Management von sozialer Verantwortung und ESG

Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries („ZPMC") hat offiziell seinen ersten ESG-Bericht veröffentlicht, in dem die Auswirkungen der ESG-Entwicklung der Gruppe in den drei Anwendungsbereichen mit Schlüsseldaten und Diagrammen detailliert dargestellt werden und aktiv auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) reagiert wird.Der Bericht zeigt in drei Kapiteln systematisch auf, was das Unternehmen im vergangenen Jahr in den Bereichen Unternehmensführung, Marktentwicklung, wissenschaftlich-technische Innovation, Umweltschutz, Unterstützung und Betreuung der Mitarbeiter, Soziales, Medienkommunikation und mehr erreicht hat.Nachhaltiges Wachstum, um eine bessere Ökologie aufzubauenZPMC engagiert sich für das Erreichen von „Dual-Carbon"-Zielen und ist bestrebt, durch die Einrichtung intelligenter Häfen „kohlenstofffreie Häfen" zu schaffen. Dies geschieht durch die Bereitstellung wirksamer Lösungen zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in den Häfen der Welt. Der selbst entwickelte Straddle Carrier des Unternehmens wurde vom ursprünglichen Diesel-Lithium-Hybridantriebssystem auf das rein elektrische System 601330 aus Wasserstoffzelle und Lithiumbatterie umgestellt, das keinerlei Emissionen verursacht.ZPMC führt auch kontinuierlich Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum Thema Schweißrauch durch und senkt den Konzentrationswert an jedem Betriebspunkt um durchschnittlich 60 Prozent. Dies liegt unter dem nationalen Standard und verbessert die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten erheblich.Etwas zurückgeben, um eine bessere Zukunft zu gewinnenZPMC hält sich an die Grundsätze, soziale Verantwortung zu übernehmen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Im Jahr 2022 spendete ZPMC 1 Millionen Yuan (138.700 USD), um die Entwicklung von Lanping County in der Provinz Yunnan zu unterstützen, wozu auch die Einstellung von 111 lokalen Mitarbeitern gehörte. Das Unternehmen richtete verschiedene öffentliche Wohlfahrtsveranstaltungen aus, um sowohl die Mitarbeiter als auch die Studenten in Yunnan zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Wünsche zu verwirklichen.Transformation und Innovation, um eine hochwertige Entwicklung zu erreichenZPMC treibt mit Innovationen eine hochwertige Entwicklung voran. Das Unternehmen hat eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Projekte initiiert, darunter die Forschung und Entwicklung autonomer Technologien für die wichtigsten Teilsysteme der Einzelautomatisierung von Hafenmaschinen, um seine Industriekette unabhängiger und kontrollierter zu machen.Das Flaggschiff-Portfolio von ZPMC wurde 2022 um bahnbrechende Errungenschaften erweitert, darunter der weltweit größte Rammkahn der 140-Meter-Klasse, die Windkraft-Bauschiffe „Wudongde" und „Baihetan" sowie die weltweit erste automatische Demontage- und Verriegelungsmaschine.„Mit Blick auf die Zukunft wird ZPMC weiterhin unsere ursprüngliche Vision und unsere Verpflichtungen aufrechterhalten und die Erwartungen unserer Stakeholder erfüllen, um unserer Verantwortung nachzukommen, eine fortschrittlichere Entwicklung anzustreben und größere Werte für die Gesellschaft zu schaffen", sagte Liu Chengyun, Parteisekretär und Vorsitzender von ZPMC.