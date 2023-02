ZPMC nimmt die Mongolei in seine Liste der Exportziele auf und erweitert sie damit auf 106 Ziele

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 15. Februar wurden die ersten 6 Einheiten eines Auftrags über 30 fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) für seinen Kunden Smart Eco Trans LLC produziert wurden, an den Projektstandort in der Mongolei geliefert. Die Auslieferung der Produkte markiert den Erfolg des Herstellers von Schwerlastmaschinen, der damit sein 106. Exportziel weltweit erreicht hat und das 77. Land, in das ZPMC im Rahmen der Initiative der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI) der chinesischen Regierung Ausrüstung geliefert hat. Die Fahrzeuge werden für den Hin- und Rücktransport von Waren und Gütern am Grenzübergang Ganqimaodu – Gashuunsukhait zwischen China und der Mongolei eingesetzt.Die AGV-Route wird über eine 4 km lange Strecke (davon 3 km auf chinesischer Seite) verlaufen und den AGV-Be-/Entladebereich am Kontrollpunkt Gashuunsukhait in der Mongolei mit der neuen Zollkontrollstelle am Kontrollpunkt Ganqimaodu in China verbinden. Der Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 beeinträchtigte den Transport von Mineralien über die chinesisch-mongolische Grenze, wodurch die Menge der in einem bestimmten Zeitraum abgefertigten Fracht erheblich reduziert wurde. Um die neuen Zollabfertigungsvorschriften zu erfüllen, die von den beiden Regierungen eingeführt wurden, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, übernahm ZPMC die Führung und schlug eine generelle Regelung vor, bei der hybride AGVs für den grenzüberschreitenden Frachttransport, Frontkräne für die Abfertigung schwerer Container im Be-/Entladebereich und Gabelstapler für die Leercontainerabwicklung eingesetzt werden – eine Lösung, die den Bedarf an automatisierten grenzüberschreitenden Landtransporten erfolgreich deckte. Sobald die Einrichtung betriebsbereit ist, wird die Zollabfertigung um ein Vielfaches kosten- und zeiteffizienter sein als der vorherige manuelle Prozess.Die AGVs nutzten ein von ZPMC entwickeltes Hybridsystem aus Dieselmotor und Lithiumbatterie, das eine wesentliche Verbesserung gegenüber früheren öl-elektrischen Hybridsystemen darstellt. Angesichts der herausfordernden Umgebung des Hafens wurden die Hauptkomponenten nicht nur so konstruiert, dass sie Sandstürmen standhalten, sondern auch so isoliert und beheizt, dass sie den extremen örtlichen Betriebsbedingungen standhalten, bei denen die Temperaturen im Laufe des Jahres zwischen -40 °C und 40 °C schwanken können. Es wurde eine Kabelverlegungsstruktur gewählt, mit der das Interferenzproblem besser gelöst werden kann und die gleichzeitig eine erhebliche Reduzierung der Verkabelungszeit – von zwei Tagen auf zwei bis drei Stunden – ermöglicht, ohne die Qualität der Verkabelung zu beeinträchtigen. Zur Vereinfachung der Bedienung wurde ein nahtloser lokaler und ferngesteuerter Wechsel zwischen reinem Elektro-, Hybrid- und Dieselbetrieb als Funktion hinzugefügt.Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts bot eine Fülle an Erfahrungen und eine große Menge an Daten für die zukünftige Diversifizierung von AGVs und wird als nützliches Beispiel für die Anwendung von AGVs in weiteren Sektoren dienen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2004802/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2004803/image_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-nimmt-die-mongolei-in-seine-liste-der-exportziele-auf-und-erweitert-sie-damit-auf-106-ziele-301750008.htmlPressekontakt:Xulei Tao,Telefon: +86-18017766623Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell