ZOZO Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des öffentlichen Interesses an Aktien. Bei Zozo haben Analysen eine mittlere Diskussionsaktivität in den sozialen Medien ergeben, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren lassen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Zozo-Aktie mit einer Entfernung von +8,05 Prozent vom GD200 ein positives Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 3051,33 JPY, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Zozo-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zozo-Aktie liegt bei 51,49, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage bleibt die Einstufung neutral. Insgesamt wird die RSI somit als neutral eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Zozo in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als neutral. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.