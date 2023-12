ZOZO Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten zwei Wochen wurde Zozo von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zozo liegt der RSI7 aktuell bei 45,83 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,33 eine neutrale Einschätzung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Zozo erhält daher für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ist Zozo daher ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +8,44 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen nur eine Abweichung von +4,78 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.