ZOZO Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Zozo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zozo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Zozo mit 3984 JPY nun +15,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +30,31 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Zozo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Zozo liegt bei 24,94, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,02, woraus sich für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für Zozo.