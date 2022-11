ZOOZ Power testet gemeinsam mit einer global führenden Autovermietung ein ultraschnelles Ladesystem für Elektroautos, das durch kinetische Energie unterstützt wird

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -ZOOZ Power hat mit einem weltweit führenden Anbieter von Autovermietungen eine Absichtserklärung für den Bau und Betrieb einer ultraschnellen Ladestation in den USA unterzeichnet, die als Pilotstandort am LaGuardia Airport in New York dienen wird.Der Autovermieter betreibt mehrere Tausend Standorte in mehr als 100 Ländern weltweit.ZOOZ Power (ehemals Chakratec), (TASE: ZOOZ) gibt bekannt, dass es eine verbindliche Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Anbieter von Autovermietungsdienstleistungen unterzeichnet hat, der Tausende von Autovermietungsstandorten in über 100 Ländern betreibt. Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau und Betrieb einer gemeinsamen Pilotanlage, die ultraschnelles Laden für Elektrofahrzeuge ermöglicht.Das Projekt soll demonstrieren, wie die Technologie von ZOOZ Power das ultraschnelle Laden von Elektrofahrzeugen an Standorten ermöglicht, an denen das Stromnetz nur begrenzt verfügbar ist. Der für dieses besondere Projekt ausgewählte Standort ist der LaGuardia Airport in New York City, USA.Um die Umstellung auf Elektroautos und die Elektrifizierung seiner Mietwagenflotte voranzutreiben, muss der Autovermieter eine ultraschnelle Ladeinfrastruktur aufbauen, die erforderlich ist, um eine hohe Servicequalität für seine Kunden und einen effizienten Betrieb der Standorte zu gewährleisten. An vielen der Autovermietungsstandorten verhindern oder verzögern erhebliche Netzbeschränkungen die Installation einer ultraschnellen Ladeinfrastruktur. Daher ist das Pilotprojekt Teil der strategischen Ziele des Autovermieters, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und die Umsetzung seiner Strategie, Elektrofahrzeuge zu vermieten, zu beschleunigen. Ziel ist es, die Pilotanlage im 2. Quartal 2023 für einen Zeitraum von 12 Monaten in Betrieb zu nehmen. Auf der Grundlage des erfolgreichen Pilotprojekts werden die Parteien einen Plan und eine Vereinbarung für eine langfristige Zusammenarbeit besprechen, um die Produkte von ZOOZ Power an weiteren Standorten einzusetzen.Boaz Weizer, CEO von ZOOZ Power: „Die Revolution der Elektrofahrzeuge führt zu dramatischen Veränderungen der Betriebsabläufe von Autovermietungen und der von ihnen genutzten Infrastruktur. Anbieter von Autovermietungen benötigen eine ultraschnelle Ladeinfrastruktur an ihren Standorten, doch der Aufbau einer solchen Infrastruktur wird durch das eingeschränkte Stromnetz erschwert und/oder verzögert. Genau diese Lücke wollen wir mit unserer Lösung schließen. Wir freuen uns, mit einem der globalen Giganten der Autovermietungsbranche zusammenzuarbeiten, um die Einzigartigkeit und den erheblichen Mehrwert zu beweisen, den unsere Lösung für diesen Einsatzbereich bietet. Dies ist das vierte bedeutende Pilotprojekt, an dem wir in den USA beteiligt sind, nach den geplanten Pilotprojekten mit Blink Charging und der Supermarktkette ARKO, nur zwei Monate, nachdem wir ein weiteres Pilotprojekt mit der New York Power Authority angekündigt haben. Wir arbeiten mit namhaften Großunternehmen in den USA zusammen, welche die Notwendigkeit des ultraschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen erkannt haben, und werden so zum weltweiten Vorreiter der Branche. Die vier Pilotprojekte werden innerhalb weniger Monate einsatzbereit sein. Ich bin überzeugt, dass sie unser Expansion auf dem US-Markt beschleunigen und das Wachstum von ZOOZ weiter fördern werden."Informationen über ZOOZ PowerZOOZ ist ein führender Anbieter von schwungradbasierten Power-Boosting-Lösungen, die das ultraschnelle und umweltfreundliche Laden von Elektrofahrzeugen überall ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, die Reichweitenangst zu überwinden und die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau einer kosteneffizienten, ultraschnellen Ladeinfrastruktur zu ermöglichen und gleichzeitig die bestehenden Netzbeschränkungen nachhaltig zu überwinden. ZOOZ leistet mit seiner einzigartigen schwungradbasierten Technologie Pionierarbeit. Diese ermöglicht unbegrenzte Lade- und Entladezyklen mit hoher Leistung und einer Lebensdauer von mehr als 15 Jahren und sorgt so mit minimalen Gesamtbetriebskosten für eine ultraschnelle Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.Da unser Produkt auf der kinetischen Energiespeicherung in Schwungrädern und nicht auf Seltenen Erden basiert, ist es eine wirklich umweltfreundliche Lösung. Somit helfen wir unseren Kunden und Partnern, die weltweit nachhaltigsten, zuverlässigsten, langlebigsten und kostengünstigsten Schnellladelösungen zu entwickeln.