ZK International Group Aktie: Das war abzusehen!

Die Zk-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,71 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,745 USD, was einem Unterschied von +4,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,87 USD, und der letzte Schlusskurs liegt unter diesem Durchschnitt (-14,37 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zk-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Zk-Aktie einen Wert von 56,04 für RSI7 und 50,35 für RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Zk-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 799,67 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -736,7 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Zk-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.