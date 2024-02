ZK International Group Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Zk-Aktie weist gemäß der technischen Analyse einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,71 USD über die letzten 200 Handelstage auf. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,745 USD, was einem Unterschied von +4,93 Prozent entspricht. Basierend darauf wurde eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der Schlusskurs liegt jedoch auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,87 USD (-14,37 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Bereich der einfachen Charttechnik erhält die Zk-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zk-Aktie mit einem Wert von 6,69 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einer Unterbewertung von 91 Prozent entspricht.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Zk-Aktie eine Performance von 62,97 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich jedoch eine Underperformance von -736,7 Prozent, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Zk-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Ranking, da sowohl der RSI7 (56,04) als auch der RSI25 (50,35) auf eine neutrale Empfehlung hindeuten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht sowie auf der Ebene des Relative Strength Indikators, während die fundamentale Analyse eine günstige Bewertung der Zk-Aktie zeigt.