ZK International Group Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Zk hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von 62,97 Prozent liegt Zk um mehr als 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,48 Prozent aufweist, kann Zk mit 56,48 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,67 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1,04 USD, was einem Unterschied von +55,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs über dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zk bei 6,69 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 93 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Zk überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Wertpapier führt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Zk in verschiedenen Bereichen eine positive Performance, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.