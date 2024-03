ZK International Group Aktie: Augen auf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Zk 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 79 haben, als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Zk in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 39,69 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -43,64 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Zk liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,76 liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -8287,76 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.