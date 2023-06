ZIM erweitert Partnerschaft mit 40Seas, um flexible digitale Finanzierungslösungen für seinen Kundenstamm anzubieten

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -ZIM Integrated Shipping Services Ltd (http://www.zim.com/) (NYSE: ZIM) gab heute die Ausweitung seiner Partnerschaft mit der Plattform für grenzüberschreitende Finanzierungslösungen 40Seas (https://www.40seas.com/) bekannt. ZIM wird die flexible digitale Finanzierungslösung über die Website von ZIM (https://www.zim.com/ship-now-pay-later?utm_source=DE&utm_medium=PR&utm_campaign=40s) sowie über Ship4wd (https://ship4wd.com/inyourhands-v3/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_ship4wd&device=c&keywords=ship4wd&matchtype=e&campaignid=19918264998&adgroupid=149155134913&gclid=Cj0KCQjw4NujBhC5ARIsAF4Iv6cqE_WgZJ2jeKlFSXigp9_d86b0VjrT5eCDdLmQOe1uoH4fgfq6QYkaAkxGEALw_wcB), die preisgekrönte ZIM-Tochtergesellschaft für digitalen Frachttransport, integrieren.Die erweiterte Zusammenarbeit zeugt von ZIMs Engagement, herkömmliche Versandpraktiken ins digitale Zeitalter zu führen und die Wahlmöglichkeiten für Kunden zu verbessern, indem ihnen ein nahtloses digitales Erlebnis geboten wird, mit dem sie schnelleren und günstigeren Zugang zu Kapital für ihren Kreditbedarf erhalten. Dieser neue Dienst wird schrittweise eingeführt, beginnend in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, den Niederlanden und Australien, wobei im Laufe der Zeit weitere Länder hinzugefügt werden.Durch die Integration der flexiblen digitalen Finanzierungslösung von 40Seas in ZIM und Ship4wd werden Kunden, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, die Zahlung von Frachtgebühren um bis zu 90 Tage ab dem Rechnungsdatum zurückstellen sowie die Kreditlinie von 40Seas in Anspruch nehmen können.Angesichts von makroökonomischer Volatilität und steigenden Kapitalkosten haben es kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) schwer, ihren Cashflow zu schützen und Gewinne zu erwirtschaften. ZIM und 40Seas zielen darauf ab, KMU-Importeure und -Exporteure zu unterstützen, um diese finanzielle Lücke zu schließen. Mit dem neuartigen Konzept „jetzt versenden, später bezahlen" ermöglicht 40Seas es Exporteuren, sofort bei Versendung bezahlt zu werden, während es Importeuren Optionen zur Zahlungsrückstellung bietet, sodass sie während des Verkaufszyklus ihr Geschäftswachstum stärken können, ohne verfügbare Kreditlinien zu binden.ZIM hat an der Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar von 40Seas Anfang dieses Jahres (https://investors.zim.com/news/news-details/2023/40Seas-a-New-Fintech-Platform-Designed-to-Modernize-Cross-Border-Trade-Financing-Secures-Funding-of-111-Million-from-ZIM-and-Team8/default.aspx) teilgenommen und hat 40Seas außerdem mit einem Kreditrahmen von bis zu 100 Millionen US-Dollar ausgestattet, um sein Geschäft auf Exporteure und Importeure auszuweiten.Eli Glickman, Präsident und CEO von ZIM, kommentierte: „Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit 40Seas, was unsere Entschlossenheit unterstreicht, das bestmögliche kundenorientierte Service-Erlebnis zu bieten, und zwar mit einer eingebetteten Lösung, die transformieren wird, wie unsere Kunden auf Finanzierung zugreifen. Währenddessen werden wir zusätzliche Einnahmequellen entwickeln, die unser Kerngeschäft, den Versand, ergänzen. ZIM und 40Seas sind fest darauf ausgerichtet, digitale Innovation in der Frachtschifffahrt voranzubringen, und gemeinsam werden wir Horizonte erweitern und Finanzierungshindernisse für den globalen Handel beseitigen."Eyal Moldovan, Mitbegründer und CEO von 40Seas, kommentierte: „Wir sind erfreut, unsere Partnerschaft mit ZIM auszuweiten, einem Marktführer, der unsere Mission vom ersten Tag an unterstützt hat. Indem wir unsere Stärken auf einer Handelsfinanzplattform wie 40Seas bündeln, können wir, ein großer Spediteur wie ZIM und ein dynamisches Unternehmen für digitalen Frachttransport wie Ship4wd, bei der Transformation der globalen Logistiklandschaft wirkliche Schritte nach vorn machen. Darüber hinaus werden die umfangreiche Expertise von ZIM im grenzüberschreitenden Handel, seine starke Marktposition und seine engen Beziehungen mit Ökosystemakteuren bei der Beschleunigung unserer globalen Expansion von unschätzbarem Wert sein.Zukunftsgerichtete Aussagen von ZIM Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition dieses Begriffs in Abschnitt 27E des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, Abschnitt 21E des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und den Safe-Harbor-Bestimmungen des US Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „werden", „glauben", „antizipieren", „erwarten", „beabsichtigen", „anstreben", „streben", „planen", „könnten", „können", „vorhersehen", „anstreben, „Ziel", Deklinationen davon und ähnliche Ausdrücke vermitteln typischerweise zukunftsgerichtete Aussagen, aber diese Wörter sind nicht die einzigen Wörter, die diese Aussagen vermitteln. Wir basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf unserem aktuellen Wissensstand und unseren gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen hinsichtlich möglicher zukünftiger Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, darunter potenzielle Geschäfts-, Kredit-, Betriebs- und anderer Risiken im Zusammenhang mit der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen ZIM und 40Seas, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben. Tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, auch erheblich.Informationen zu ZIM ZIM (NYSE: ZIM) wurde 1945 in Israel gegründet und ist ein weltweit führendes Containerlinien-Schifffahrtsunternehmen mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern, das rund 34.000 Kunden in mehr als 300 Häfen weltweit bedient. ZIM nutzt digitale Strategien und das Bekenntnis zu ESG-Werten, um seinen Kunden innovative Seetransport- und Logistikdienstleistungen sowie ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die differenzierte globale Nischenstrategie von ZIM, die auf agilem Flottenmanagement und -einsatz basiert, deckt wichtige Handelsrouten ab und konzentriert sich auf ausgewählte Märkte, in denen das Unternehmen über Wettbewerbsvorteile verfügt. Weitere Informationen über ZIM sind verfügbar auf www.ZIM.com (http://www.zim.com/).Informationen zu 40Seas 40Seas ist eine Fintech-Plattform für grenzüberschreitende Handelsfinanzierung, die auf KMU im globalen Handel zugeschnitten ist. Durch den Einsatz datengesteuerter Technologie kann das Unternehmen flexible Zahlungsoptionen anbieten, die darauf ausgelegt sind, herkömmliche Handelsfinanzierungslösungen zu durchbrechen und für Akteure in der Lieferkette – Importeure, Exporteure, Spediteure und Beschaffungsagenturen – den Zugang zu Betriebskapital schneller, kostengünstiger und einfacher zu gestalten. Besuchen Sie www.40seas.com, um mehr zu erfahren.ZIM-KontakteMedien:Avner ShatsZIM Integrated Shipping Services Ltd.+972-4-865-2520shats.avner@zim.comInvestorenbeziehungen:Elana HolzmanZIM Integrated Shipping Services Ltd.+972-4-865-2300holzman.elana@zim.comLeon BermanThe IGB Group212-477-8438lberman@igbir.com40Seas-Kontakte Nicole LombardoCaliber Corporate Advisers+1-631-357-9593nicole@calibercorporate.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1933864/ZIM_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zim-erweitert-partnerschaft-mit-40seas-um-flexible-digitale-finanzierungslosungen-fur-seinen-kundenstamm-anzubieten-301857680.htmlOriginal-Content von: ZIM Integrated Shipping Services Ltd., übermittelt durch news aktuell