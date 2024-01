ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Zim Integrated Shipping Services wird in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,63 USD, was einer positiven Abweichung von +8,63 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,85 USD, was einer Abweichung von +55,03 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Gut".

Laut Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhält die Zim Integrated Shipping Services-Aktie ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 20 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 45,77 Prozent hindeutet. Somit wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zim Integrated Shipping Services-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 28,88 und der RSI25 bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet.