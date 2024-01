ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Zim Integrated Shipping Services in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion erhält. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit führen zu dieser positiven Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Zim Integrated Shipping Services-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 20 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 45,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Zim Integrated Shipping Services liegt bei 28,88, was als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25 für die Zim Integrated Shipping Services bewegt sich bei 27, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Einstufung als "Gut".