ZIM Integrated Shipping Services Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Zim Integrated Shipping Services hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 9,87 USD liegt nun +21,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage mit einer Distanz von -24,37 Prozent zum GD200 als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,14 Punkte, was bedeutet, dass die Zim Integrated Shipping Services momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Allerdings konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Zim Integrated Shipping Services.