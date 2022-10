ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Zim Integrated Shipping Services weist am 26.10.2022, 02:27 Uhr einen Kurs von 24.09 USD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Transport" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zim Integrated Shipping Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zim Integrated Shipping Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Zim Integrated Shipping Services ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zim Integrated Shipping Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,27, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,85, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Zim Integrated Shipping Services erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zim Integrated Shipping Services vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (98 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 306,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,09 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Zim Integrated Shipping Services erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zim Integrated Shipping Services derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 53,71 USD, womit der Kurs der Aktie (24,09 USD) um -55,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 32,08 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -24,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".