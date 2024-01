ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie der Zim Integrated Shipping Services hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,83 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 14,59 USD lag, was einer Abweichung von +13,72 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,46 USD unter dem letzten Schlusskurs von 14,59 USD, was einer positiven Abweichung von +72,46 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Insgesamt erhält die Zim Integrated Shipping Services-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen sowie die Behandlung überwiegend negativer Themen unterstreichen diese Einschätzung.

Analysten geben der Aktie von Zim Integrated Shipping Services eine langfristige Bewertung von "Neutral", basierend auf 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was eine mögliche Performance von 37,08 Prozent bedeuten würde. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zim Integrated Shipping Services-Aktie daher eine positive Bewertung.