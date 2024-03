ZIM Integrated Shipping Services Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Zim Integrated Shipping Services als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zim Integrated Shipping Services-Aktie ergibt sich ein Wert von 79,92 für den RSI7 und ein Wert von 64,46 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Grundlage des Relative Strength-Index.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Zim Integrated Shipping Services. Aktuell zeigen die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch ein Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Zim Integrated Shipping Services über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Dies weist auf eine starke Diskussion hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen Kurs unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Zim Integrated Shipping Services daher mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.