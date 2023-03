ZENTIVA VERPFLICHTET SICH, BIS 2030 1 MILLION BÄUME ZU PFLANZEN

Prag, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen stärkt seinen Beitrag zu einem gesünderen Planeten im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie weiterZentiva feiert heute den Internationalen Tag des Waldes und verpflichtet sich, bis 2030 1 Million Bäume zu pflanzen. Als Hersteller von hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln erzeugt Zentiva Kohlenstoffemissionen und ist sich seiner Auswirkungen auf die Umwelt bewusst. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen zu einem starken Nachhaltigkeitsprogramm als Teil seiner Geschäftsstrategie verpflichtet.Nick Haggar, CEO von Zentiva:"Bei Zentiva stellen wir die Versorgung mit Arzneimitteln sicher, und mehr als 100 Millionen Menschen in Europa und darüber hinaus vertrauen auf unsere Produkte. Wir haben eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie definiert und uns verpflichtet, bis 2030 für Scope 1 und Scope 2 klimaneutral zu werden. Darüber hinaus investieren wir weiter in Programme zur Verbesserung unserer Effizienz in der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft. Ich bin stolz darauf, dass es sich um echte Taten handelt und nicht nur um Verpflichtungen auf Papier."Zentivas Weg zur Nachhaltigkeit begann 2019 mit der Pflanzung der ersten Bäume in Rumänien. Seitdem hat das Unternehmen im Rahmen seines Wiederaufforstungs- und Kompensationsprogramms bereits mehr als 250.000 Bäume gepflanzt. Die Formalisierung des 1-Million-Bäume-Engagements ist ein weiterer Meilenstein für das Team.Ines Windisch, Leiterin der Abteilung HR, Kommunikation & Nachhaltigkeit: "Jeder in unserem Unternehmen ist an der Nachhaltigkeitsagenda beteiligt, denn wir glauben, dass jeder kleine Schritt und jeder kleine Beitrag zählt. Wir konzentrieren unsere Bemühungen nicht nur auf Effizienzprogramme, sondern auch auf die Biodiversität, indem wir die Natur bei der Erholung und Wiederherstellung lokaler Ökosysteme unterstützen. Es gibt nur einen Planeten, und wir wollen, dass künftige Generationen ihr Leben auf der Erde genauso genießen können wie wir selbst."Zentiva hat seine CO2-Emissionen im Jahr 2022 weiter deutlich reduziert, nachdem sie bereits 2021 um 16 % gesunken waren. Es ist wichtig, dass alle Unternehmen daran arbeiten, ihre Umweltauswirkungen zu verringern, und das Zentiva-Team ist stolz auf die Fortschritte, die es macht. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens stützt sich auf 3 Säulen: Menschen, Partner und Planet. Zentiva wird das Ziel der Kohlenstoffneutralität erreichen, indem es sich auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die Beschaffung von erneuerbaren Energien und die Steigerung der Effizienz in der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft konzentriert.Klicken Sie hier (https://www.zentiva.com/sustainability), um weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei Zentiva zu erhalten.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1757203/ZENTIVA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zentiva-verpflichtet-sich-bis-2030-1-million-baume-zu-pflanzen-301777567.htmlPressekontakt:Liliana Reis,Kommunikation & Medienbeziehungen,Mobil: +351939393038,liliana.reis@zentiva.comOriginal-Content von: Zentiva, übermittelt durch news aktuell