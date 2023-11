ZEAL Network Aktie: Tut sie es schon wieder?

Bei der technischen Analyse von Zeal Network werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um herauszufinden, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 33,25 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 30,9 EUR liegt. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 31,7 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt. Hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Zeal Network aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung für Zeal Network ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen einen herausragenden Stellenwert einnehmen. Somit erhält die Aktie die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Zeal Network beträgt aktuell 82, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,46 und zeigt somit weder eine überkauft noch überverkauft Situation an. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zeal Network in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Zeal Network wurde in etwa wie gewöhnlich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.