ZEAL Network Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den sozialen Medien gab es bei Zeal Network in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Auch die Kommunikationsfrequenz ist leicht gesunken, was dazu führt, dass die Aktie von uns mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200-Tage. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 33,36 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,6 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,42 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs ist und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Zeal Network daher auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 38,89, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 von 53,91 ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt waren. Es gab positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Zeal Network daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.