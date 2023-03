ZEAL Network Aktie: Großer Kursanstieg verzeichnet

Die Aktie der ZEAL Network hat in den letzten drei Monaten insgesamt 6 Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen erhalten: Davon waren 5 Bewertungen “positiv” und 1 Bewertung “neutral”. Diese belegen, dass die langfristige Einstufung als “gut” gerechtfertigt ist. Im vergangenen Monat erhielt die Aktie auch eine ähnliche Einschätzung von qualifizierten Analysten mit einer Gesamtbewertung von 5 “positiv” und einer Bewertung als “neutral”, was auf eine kurze Sicht ebenfalls positiv bewertet werden kann. Das Kursziel der Aktie liegt im Mittel bei €45,90, was gegenüber dem letzten Schlusskurs von €34,05 eine erwartete Kursentwicklung von etwa 35,60 Prozent bedeutet.

ZEAL Network Aktie: Was verrät der Kurs über das Unternehmen?

Die ZEAL Network-Aktie weist einen aktuellen Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von...