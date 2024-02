ZEAL Network Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild für die Zeal Network-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zeal Network-Aktie bei 32,37 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,55 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,71 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,95 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Zeal Network-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war diese in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag negative Diskussionen überwogen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt, während verstärkt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".