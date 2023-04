ZDF-Krimi bei TV-Quoten vorne

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Krimi im ZDF hat am Karsamstag die meisten Fernsehzuschauer interessiert. Den neuen Fall von Hauptkommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch), "Marie Brand und die falsche Wahrheit", schauten sich im Schnitt 6,58 Millionen Menschen an. Der Marktanteil lag bei 25,4 Prozent. 2,48 Millionen Menschen entschieden sich um 20.15 Uhr für den Liebesfilm "Schlaflos in Portugal" im Ersten (9,6 Prozent).

In der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer" ist am Samstag Fernsehmoderator Daniel Boschmann ausgeschieden. An den Fernsehbildschirmen waren 1,97 Millionen dabei (8,4 Prozent). Für die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" entschieden sich 1,85 Millionen (8,0 Prozent). Auf Sat.1 lief der Fantasyfilm "Aladdin" mit Will Smith vor 1,27 Millionen Fernsehzuschauern (5,1 Prozent).

Den Mystery-Horrorfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" wollten auf Vox 1,17 Millionen sehen (4,6 Prozent). Den Film "Magic Mike XXL" mit Channing Tatum sahen sich auf RTLzwei 410 000 Zuschauer an (1,6 Prozent)./lif/DP/he