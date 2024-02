ZAI LAB,000006 Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Zai Lab-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 21,33 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,64 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,21 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,58 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zai Lab-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln überwiegend positive Meinungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Zai Lab bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zai Lab-Aktie auf 7-Tage-Basis mit einem Wert von 71 als überkauft gilt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 70,46 über dem kritischen Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zai Lab.