ZAI LAB,000006 Aktie: Bloß aufpassen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Zai Lab eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zai Lab daher eine "Gut"-Einschätzung und von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Zai Lab lässt sich sowohl hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge als auch der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zai Lab in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Um zu beurteilen, ob die Zai Lab-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu ermitteln. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,91 Punkten, was bedeutet, dass die Zai Lab-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 72,92), wodurch sie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 erhält.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zai Lab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,48 HKD. Der letzte Schlusskurs (15,72 HKD) weicht somit um -26,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,41 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-19,01 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Zai Lab-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.