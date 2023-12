ZAI LAB,000006 Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Zai Lab wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 22,95 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 21,5 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,32 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 21,11 HKD, was einer Abweichung von +1,85 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 66,36 und klassifiziert die Aktie als "Neutral". Der RSI25 beträgt 49,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien, insbesondere in Bezug auf die positiven Themen rund um Zai Lab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in der Analyse der Anleger-Stimmung.