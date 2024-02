Yutaka Foods Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Analyse von Aktienkursen. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Für die Yutaka Foods-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 48, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 53,43 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yutaka Foods neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Demnach erhält Yutaka Foods auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Yutaka Foods keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ohne auffällige positive oder negative Tendenzen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yutaka Foods bei 1840,48 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1896 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit +1,39 Prozent Abstand auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

