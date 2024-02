Yutaka Foods Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Yutaka Foods-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 59,96 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Yutaka Foods-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden und das Meinungsklima weder stark positiv noch negativ war.

Die Stimmung und der Buzz rund um Yutaka Foods zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage erhält die Yutaka Foods-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sie sich auf ähnlichem Niveau wie die Durchschnittswerte befindet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren für die Yutaka Foods-Aktie ein "Neutral"-Rating.