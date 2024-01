Yusei Aktie: Das war ja klar …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Yusei in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yusei mit 4,6 deutlich niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Chemikalien" (42,99). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Yusei im letzten Jahr eine Rendite von -12,68 Prozent erzielt, was 17,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 4,76 Prozent, wobei Yusei aktuell 17,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yusei-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,56 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,495 HKD liegt, was einem Unterschied von -11,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,55 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Yusei-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.