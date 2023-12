Yusei Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von Yusei weist eine Dividendenrendite von 2,58 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,98 % als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Yusei-Aktie jedoch gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +5,26 Prozent auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +7,14 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Yusei als unterbewertet, da das KGV mit 4,81 insgesamt 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 51,4 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentalanalytischer Sicht eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Yusei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.