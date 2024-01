Yurtec Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Yurtec-Aktie wurde kürzlich hinsichtlich verschiedener Aspekte analysiert und bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um 24,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +12,46 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben insgesamt ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Rate der Stimmungsänderung für Yurtec blieb in einem längeren Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Yurtec-RSI mit einer Ausprägung von 14,29 als "Gut" bewertet wird, während der RSI25 bei 31,74 liegt und somit eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Yurtec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.