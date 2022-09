Yuriy Adamchuk übernimmt die Nachfolge von Jan Webering als CEO von Avenga

Köln (ots) -Avenga, eine globale Engineering- und Beratungsplattform, hat heute bekannt gegeben, dass Yuriy Adamchuk mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt wurde. Die erfahrene Führungskraft ist seit sieben Jahren im Unternehmen und seinem Vorgänger Core Value tätig. 2019 wurde Yuriy Adamchuk CDO der Avenga-Gruppe und etwas mehr als ein Jahr später COO. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen unter anderem für KM Core, PricewaterhouseCoopers und KPMG tätig. Jan Webering wird Avenga als Anteilseigner und Vorsitzender des Advisory Boards erhalten bleiben."Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam als Team erreicht haben. Als ich mein Unternehmen vor drei Jahren an Avenga verkauft habe, hatten wir den Plan, einen voll integrierten Global Player mit einer weltbekannten Marke und einer wertorientierten DNA zu schaffen", sagt Jan Webering und fährt fort: "Dieses Ziel haben wir erreicht, und die Zeit ist reif für eine geordnete Nachfolge. Wir haben das Glück, dass wir nicht lange suchen mussten, um die richtige Person zu finden. Ich habe in den vergangenen Jahren eng mit Yuriy zusammengearbeitet und er hatte einen entscheidenden Anteil an unserem Erfolg. Es steht für mich außer Frage, dass er das Unternehmen zu neuen Höhen führen wird. In meiner neuen Position als Chairman des Advisory Boards freue ich mich darauf, ihn und sein Team auf diesem Weg zu beraten.""Ich bin Jan dankbar, dass er das Fundament von Avenga gelegt und das Unternehmen von Anfang an geleitet hat. In Zukunft werden wir das Unternehmen als "Buy-and-Build"-Plattform weiterentwickeln, neue Märkte erschließen und neue Wachstumsmöglichkeiten identifizieren. Dies wird es uns ermöglichen, unsere langfristige Strategie zu verwirklichen, ein global führendes Unternehmen für digitale Transformation zu werden, das hochwertige Lösungen für unsere Kunden und ein erfüllendes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter bietet", sagt Yuriy Adamchuk.Seit 2019 ist Avenga schnell gewachsen und hat sich als globale Wachstumsplattform etabliert, die von ihren weltweiten Niederlassungen aus erstklassige Dienstleistungen für seine Kunden erbringt. Die weitere Expansion des Unternehmens wird durch Fonds unterstützt, die von Oaktree Capital Management L.P. und Cornerstone Investment Management verwaltet werden."Jan war in den letzten drei Jahren ein großartiger Partner und hat maßgeblich dazu beigetragen, Avenga zu der globalen Plattform zu machen, die sie heute ist. Wir freuen uns darauf, unsere starke Partnerschaft mit Jan auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Mit Yuriy sehen wir uns für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Er bringt alle Fähigkeiten und Führungsqualitäten mit, die das Unternehmen braucht, um seinen erfolgreichen Weg fortzusetzen", sagt Karim Khairallah, Managing Director & Co-Portfolio Manager, European Principal Group bei Oaktree.Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1pxrvTbLsy4G3fo9q3ozErsAESELPYM3v?usp=sharing)Über:Avenga ist als erfahrener und zuverlässiger Technologiepartner bekannt, der über fundierte Branchenkenntnisse verfügt, insbesondere in den Bereichen Pharma, Versicherung und Finanzen sowie Advanced Manufacturing. Die IT-Spezialisten des Unternehmens sind an 27 Standorten weltweit tätig und unterstützen globale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette - von der Strategie über die Implementierung von Software, User Experience- und IT-Lösungen bis hin zu Hosting und Betrieb. Zu den Kunden des IT-Dienstleisters zählen viele weltbekannte Unternehmen wie ABB, Allianz, GSK, Santander und Volvo.Pressekontakt:Nicolas MeudtGlobal Head of CommunicationsAvengaKöln | Lviv | Warsaw | New Jersey | Kuala LumpurBahnhofsvorplatz 150667 Kölnoffice +49 (0)221 846 30 - 177mobile +49 (0)173 5114 715mailnicolas.meudt@avenga.comOriginal-Content von: Avenga, übermittelt durch news aktuell