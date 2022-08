YuppTV erhält Übertragungsrechte für Asia Cup 2022

Atlanta (ots/PRNewswire) -Die 15. Ausgabe des Asia Cup Cricket Turniers wird LIVE über die OTT-Plattform von YuppTV in über 70 Länder übertragen.Eine der weltweit führenden OTT-Plattformen, YuppTV, hat die Übertragungsrechte für den Asia Cup 2022 erhalten. Das Cricket-Turnier beginnt am 27. August 2022 und wird exklusiv auf den Streaming-Plattformen von YuppTV in mehr als 70 Ländern, darunter Kontinentaleuropa, Malaysia, Australien (nicht exklusiv), Neuseeland, Japan und Südostasien (außer Singapur) und Hongkong (nicht exklusiv), zu sehen sein. Die Spiele werden an zwei Orten ausgetragen: in Dubai und Sharjah.Von 27. August bis 11. September 2022 findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten die 15. Auflage des Asia Cup, eines internationalen T20-Cricket-Turniers, statt. Das Turnier wird zwischen sechs Mannschaften aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Afghanistan sowie einer weiteren Mannschaft ausgetragen, die in einer Qualifikationsrunde von 20. bis 24. August 2022 in Oman ermittelt wird. Die asiatischen Mannschaften werden in diesem spannenden Turnier im Vorfeld der Weltmeisterschaft um die Vorherrschaft im asiatischen Cricket kämpfen.Das mit am meisten Spannung erwartete Spiel findet am 28. August zwischen den beiden Giganten der Cricketwelt, Indien und Pakistan, statt.Nach dem Erhalt der exklusiven Übertragungsrechte sagte Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV: „Wir freuen uns unheimlich, dass YuppTV der offizielle Übertragungspartner für den diesjährigen Asia Cup in mehr als 70 Ländern sein wird, und wir freuen uns darauf, den Fans die ganze Action des Turniers präsentieren zu dürfen. Die Welt des Cricket war schon immer etwas Besonderes für uns, genauso wie für die Menschen auf der ganzen Welt. Die 15. Auflage des Asia Cup wird eine spannende Angelegenheit, bei der es bereits zu Beginn des Turniers zu heftigen Rivalitäten kommen wird, wie z. B. bei der Begegnung zwischen Indien und Pakistan am zweiten Tag des Turniers. Die diesjährige Fernsehübertragung wird wirklich außergewöhnlich, und wir können es kaum erwarten!"Informationen zu YuppTVYuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, über 3000 Filmen und mehr als 100 Serien in 14 Sprachen.Besuchen Sie https://www.yupptv.com/cricket (https://u6878319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=5IdpUAhVc5GH6tZvUPczHiIozKLjX76RtDqlL5DbHTsSNX7eg-2BWw2-2B-2BP4szLn6sekF9e2N4lhylX0mT-2F0-2FiaCym5l9adHP0vTM10x2dfOcbBbsbtb67PtRxYdlHYR0ASzx30qa6wHYundTtc147FSXXGheyputVJd91BGy9-2BemmXpUAXL5zBASkV-2FUybS9f4BCETsp-2F5rDECyQYupTZ6sai-2B9Db1-2Bd7vVRdPgRv3NIkOSGfFJVm8LzSBFtgcsZ5yZhstqA5VOYNe8AJXxybUCnBC3bkzX-2FdPQvxLw3V5GTBEYjETCE2PrXjAcBZIjf9fgLUsA-2FUM-2BFMtNlG22pvGib2dSVmugv93hZcUxbinkTQSJ51aIzTV2-2BKIw1NDUEKsspRe_7dYBHQYLPraipv05v6J24YoN1FOOMFRSHf7-2FfGgWE0bTAcdlHL2dS8mGJY9JpTPxEiA5KzfHV4K-2BsHHNCYq3AFYuiP2pyONzaWw6QeFaaVN8mdJGfLQ3KtvY1FRqOybWSJ7hYoQzFH76mjkdhpvpaE3CtZWh9NbSMiqpH-2FnAbis0G7yXDSPR5m8QK-2BqNhVlQG6Few8Vi0C0iCGTDNExqKkw12nKXZRNOqkkCeEp2-2Frca-2BXBtmXds09QHENAxQck80ezfVPEsS4Bm9QpfufkWpA-3D-3D) für weitere Informationen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1884515/YuppTV_Asia_Cup_2022.jpgPressekontakt:Manjusha Kundula,manjusha@yupptv.com,+91-9177278833Original-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuell