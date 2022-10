Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -YuppTv, ein Over-the-top-Anbieter (OTT) für südasiatische Inhalte, gab die Markteinführung von Janya bekannt, einer cloudbasierten Playout-Lösung. Janya ist eine bahnbrechende Lösung, um Live-TV und On-Demand-Playout-Infrastruktur in der Cloud bereitzustellen.Mit der Cloud-Playout-Lösung von Janya können Rundfunk- und Fernsehsender, wie z. B. Nachrichten-, Unterhaltungs- oder Sport-Kanäle, Kanäle auf der cloudbasierten Plattform sofort einrichten, was den Zugang zu einem größeren Publikum ohne Vorabinvestitionen, begrenzte Ressourcen und Betriebsabläufe ermöglicht. Mit der Weiterentwicklung und dem Wachstum von OTT ermöglicht die Cloud-Playout-Lösung von Janya die Kompatibilität der Rundfunk- und Fernsehsender mit den OTT-Plattformen und Monetarisierung durch Werbung mit der Implementierung von SCTE-35-Markierungen.Der aktuelle Markt für Live-TV und On-Demand-Videoinhalte wird durch hyperlokale Inhalte angetrieben, die je nach Massenkonsum kuratiert werden. Janya erfüllt die hyperlokalen Anforderungen, um mehrere Kanäle kostengünstig, aber effizient einzurichten. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der Multi-Channel-Einrichtung von Janya und Finanzierung durch Werbung werden Rundfunk- und Fernsehsender in der Lage sein, über die Cloud-Playout-Infrastruktur von Janya Kanäle in FAST-Netzwerken (kostenloses, durch Werbung unterstütztes Fernsehen) einzurichten.Die Cloud-Playout-Infrastruktur von Janya bietet auch andere innovative und interessante Funktionen, wie z. B. interaktive Umfragen und Grafiken, cloudbasierte Videobearbeitung, Live-Diskussionen und Live-Events.In seiner Rede zur Markteinführung von Janya sagte Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, Janya: „Die Produktion und der Vertrieb von Videoinhalten befinden sich derzeit in einer transformativen Phase. Mit der Einführung eines cloudbasierten Playout haben OTT-Dienste, Nachrichten, Sport und Unterhaltungskanäle eine Chance wie nie zuvor. Janya ermöglicht es verschiedenen Video-Content-Anbietern, über eine Plattform ein größeres Publikum zu erreichen, seine Technologie zu nutzen, um die hyperlokalen Bedürfnisse der Massen zu erfüllen, neue Möglichkeiten für die Umsatzgenerierung durch Werbung und mehr zu schaffen, und das alles ohne Vorabinvestitionen, wodurch Multi-Channel-Gelegenheiten für Rundfunk- und Fernsehsender ermöglicht werden."Informationen zu JanyaJanya ist eine Cloud-Playout-Plattform, die es Rundfunk- und Fernsehsendern ermöglicht, ein Multi-Channel-Netzwerk zu erstellen, um ein größeres Publikum zu erreichen, neue Einnahmequellen durch sofortige Einrichtung zu erschließen, ohne Vorabinvestitionen und mit FAST-Netzwerken, die über Möglichkeiten der Monetarisierung durch Werbung verfügen. Besuchen Sie https://janya.video/ für weitere Informationen.Informationen zu YuppTVYuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, mehr als 5.000 Filmen und über 100 Fernsehserien in 14 Sprachen. YuppTV nutzt die Technologie optimal und ermöglicht es Verbrauchern, den Komfort des virtuellen Home-Entertainments jederzeit, überall und über mehrere Bildschirme zu erleben.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1919309/Janya_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yupptv-bringt-janya-cloud-playout-auf-den-markt--eine-bahnbrechende-losung-in-der-tv-branche-301648239.htmlPressekontakt:Manjusha Kundula,manjusha@yupptv.com,+91-9177278833Original-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuell