Yunnan Yuntianhua Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Yunnan Yuntianhua hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 24,29 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -7,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils positiv, aber es gab auch Tage, an denen die negative Diskussion überwogen hat. Zuletzt wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat. Statistische Auswertungen historischer Daten haben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, wodurch auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs die Yunnan Yuntianhua derzeit auch als "Schlecht" einstuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,47 CNH, während der Kurs der Aktie bei 15,91 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -8,93 Prozent führt. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,82 CNH, was einer Abweichung von +0,57 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) kommt zu dem Schluss, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,63) unterstützen diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Yunnan Yuntianhua-Aktie sowohl im Hinblick auf die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken als auch aufgrund der technischen Analyse und des Relative Strength Index.